Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in das Jugendhaus

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntagabend in das Jugendhaus in der Martin-Luther-Straße in Korntal ein. Gegen 21.30 Uhr löste dort ein Einbruchsalarm aus. Ein Sicherheitsdienst überprüfte das Gebäude in der Folge und stellte fest, dass Fenster offen standen und der Büroraum durchwühlt worden war. Vermutlich wurde ein zweistelliger Bargeldbetrag aus dem Büro gestohlen. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

