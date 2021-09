Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdächtiger mit gleich vier Haftbefehlen gesucht - Polizei nimmt Betrüger fest

Neuss (ots)

Am Montag (20.09.), gegen 12:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Elektrofachmarkt an der Breslauer Straße gerufen. Ladendetektive hatten eine Person festgehalten, die über einen längeren Zeitraum betrügerisch Waren in einem niedrigen vierstelligen Wert ergaunert hatte.

Der Betrüger händigte den Beamten einen griechischen Ausweis aus, der sich bei einer genaueren Überprüfung schnell als Fälschung entpuppte. Erst bei der Polizeiwache, wo seine Identität über Fingerabdrücke festgestellt werden sollte, gab der Festgenommene seine wahren Personalien an. Die falsche Namensangabe hatte auch einen Grund: Der 29 Jahre alte wohnsitzlose Mann wurde mit vier Haftbefehlen gesucht. Wegen zwei vorausgegangener Betrügereien, muss er eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und 11 Monaten verbüßen. Daneben hatten Richter in zwei weiteren Verfahren wegen Betrugs eine Untersuchungshaft angeordnet.

Da bei der Festnahme des Mannes auch eine geringe Menge Cannabis aufgefunden wurde, muss er sich nun in weiteren Strafverfahren verantworten.

Der Festgenommene wurde zur Verkündung der Untersuchungshaftbefehle einem Richter beim Amtsgericht Neuss vorgeführt und wird von dort in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

