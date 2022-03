Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Gemarkung Eboldshausen, Kreisstr.403 (Ortseingang Eboldshausen). Zeit: Montag. 07.März 2022, 13:15 Uhr. Ein weißer Ford Transit befuhr die Kreisstr. 403 vom Kalefeld kommend in Richtung Eboldshausen. Kurz vor der Ortschaft Eboldshausen kam dem Ford Transit ein VW-Transporter aus Richtung Edesheim entgegen und es kam zur seitlichen Berührung der jeweils linken Außenspiegel. Die Außenspiegel wurden durch den seitlichen Anprall beschädigt und Trümmerteile flogen auf einem dem VW-Transporter folgenden Mercedes Benz (schwarz). Der Ford Transitfahrer fuhr mit seinem Fahrzeug weiter in Fahrtrichtung Edesheim, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die anderen beiden Beteiligten fuhren dem Transit nach, konnten ihn jedoch nicht mehr feststellen, so dass dieser keinerlei schadensregulierende Maßnahmen traf und er sich unerlaubt entfernte. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 1600.-Euro und vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim (Tel. 05382 919200 )wurden Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Bei dem nun Unfallflüchtigen könnte es sich um ein sogenanntes Altmetallsammler- Fahrzeug handeln. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Bad Gandersheim melden.

