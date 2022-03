Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Außenspiegel beschädigt und Unfallflucht begangen

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Am Gladeberg; Samstag, 05.03.2022, 18:00 Uhr bis Sonntag, 06.03.2022, 09:50 Uhr

HARDEGSEN (TH) In der Zeit von Samstagabend, 05.03.2022, 18:00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 06.03.2022, 09:50 Uhr, ist es in Hardegsen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße "Am Gladeberg" in Richtung Landwehr und touchierte hierbei den linken Außenspiegel des am Fahrbahnrand stehenden Pkw eines 36-jähr. Hardegsers. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 250,--- Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell