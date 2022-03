Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkohol gegen Gebäudewand gefahren und anschließend vom Ort entfernt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Sonntag,07.03.2022, teilte ein Mitarbeiter eines Schnellrestaurants in der Hansestraße gegen 22.00 Uhr der Polizei mit, dass es kurz zuvor zu einer Unfallflucht gekommen ist, wobei der Fahrer offensichtlich angetrunken war. Der Zeuge konnte auch das Kennzeichen mitteilen. Die eingesetzten Beamten konnten dann an der betreffenden Wohnanschrift den 19 Jahre alten Fahrer aus einem Einbecker Ortsteil noch vor seiner Haustür antreffen. Mit dem Sachverhalt konfrontiert, gab der junge Mann auch zu, dass er, nachdem er sein Essen geholt hat, beim Anfahren gegen einen Anbau des Restaurantgebäudes gefahren ist, um anschließend nach Haus zu fahren. Da bei dem 19 jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von 1,34 Promille ergab. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2000,- Euro.

