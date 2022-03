POL-NOM: Wohnhauseinbruch

Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, Am Gladeberg; Samstag, 05.03.2022, 18:00 Uhr bis Sonntag, 06.03.2022, 09:50 Uhr HARDEGSEN (TH) In der Zeit von Samstagabend, 05.03.2022, 18:00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 06.03.2022, 09:50 Uhr, ist es in Hardegsen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße "Am Gladeberg" in Richtung Landwehr und touchierte hierbei den linken ...

mehr