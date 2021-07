Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall beim Überholen

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, B3 Fahrtrichtung Hannover - Donnerstag, 29.07.2021, 18:20 Uhr

Einbeck (myl) - Am Donnerstagabend, den 29.07.2021, um 18:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B3 in Einbeck. Der 47-jährige Fahrzeugführer eines Skoda befuhr die B3 in Fahrtrichtung Hannover. Hinter dem Skoda befand sich der 26-jährige Fahrzeugführer eines BMW, welcher zum Überholen des Skoda ansetzte. Zu diesem Zeitpunkt wollte der Skoda-Fahrer ebenfalls einen vor sich befindlichen Pkw überholen und scherte zum Überholen aus. Es kommt zu einem Zusammenstoß der beiden "Überholenden". An beiden Fahrzeugen entstand infolgedessen geringer Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

