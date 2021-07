Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Altendorfer Tor - Freitag, den 30.07.2021, 14:42 Uhr

Einbeck (myl) - Am Freitag, den 30.07.2021, um 14:42 Uhr befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Beverstraße und bog bei Grünlicht nach links in das Altendorfer Tor ab. Hierbei übersah der Fahrzeugführer die Fußgängerin, welche bei Grünlicht die Fußgängerfurt von der Schlachthofstraße in Rtg. Beverstraße überquerte. Der Fahrzeugführer touchierte die Fußgängerin, wodurch diese auf die Fahrbahn stürzte und sich leicht verletzte. Die Fußgängerin wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

