Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Einmündungsbereich Herthastraße/Köppenweg - Freitag, den 30.07.2021, 14:20 Uhr

Einbeck (myl) - Am Freitag, den 30.07.2021, um 14:20 Uhr befuhr der 39-jährige Fahrzeugführer eines BMW die Herthastraße in Rtg. Köppenweg und wollte in diesen nach links einbiegen. Hierbei hat der Fahrzeugführer den vorfahrtsberechtigten, aus dem Köppenweg kommenden und in die Herthastraße einbiegenden Radfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Hierbei stürzte der 38-jährige Fahrradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell