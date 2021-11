Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei deckt Ausweismissbrauch auf

Altenheim (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Vormittag einen Ausweismissbrauch aufgedeckt. Ein 39-Jähriger Kameruner, welcher am Grenzübergang Neuried/Altenheim angetroffen und kontrolliert wurde, zeigte einen französischen Ausweis und einen französischen Führerschein vor. Den Beamten fiel auf, dass das im Dokument angebrachte Lichtbild nicht mit dem tatsächlichen Ausweisinhaber übereinstimmte. Im Rahmen der polizeilichen Vernehmung gab der Mann an, das Dokument aufgefunden zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde er an die für ihn zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet, welche die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung übernimmt. Die missbräuchlich verwendeten Dokumente wurde sichergestellt.

