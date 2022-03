Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Toilettenpapier in Schule angezündet+Einbrüche+SAuseinandersetzungen+PKW Aufbrüche in Gießen+Sachbeschädigungen an PKW+PKW-Diebstahl in Reiskirchen+Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Toilettenpapier angezündet

In einer Schule in der Reichenberger Straße setzten Unbekannte Toilettenpapier und Papierhandtücher in Brand. Am Samstag gegen 16.45 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer. Der Schaden in dem Toilettencontainer wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Einbruch in Bürogebäude

Unbekannte Täter drangen am Sonntag (13.März) zwischen 01.00 Uhr und 06.40 Uhr in ein Bürogebäude in der Straße "Riversplatz" ein. Sie durchsuchten zwei Räume und entwendeten Zigaretten. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 300 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: 0641/7006-6555.

Gießen: Lebensmittel geklaut

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag (12.März) gegen 21.30 Uhr und Sonntag (13.März) 03.40 Uhr Zutritt zu einem Lager eines Restaurants in der Kaplansgasse. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Diebe Lebensmittel. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter Tel.: 0641/7006-6555.

Gießen: Nach Auseinandersetzung Polizisten beleidigt

In einer Bar in der Gießener Straße gerieten am Samstagabend gegen 22.30 Uhr zwei Männer im Alter von 26 und 28 Jahren in Streit, welcher in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Dabei verletzte sich der 28-jährige an der Hand leicht. Nachdem die Männer die Bar verließen und in der Schulstraße waren, drohte der 26-Jährige seinem Kontrahenten mit Worten. Als eine Streife eintraf, beleidigte der 26-Jährige die Polizisten. Die Beamten leiteten gegen den aus dem Landkreis Gießen stammenden Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ein. Wer hat den Vorfall in der Bar und in der Schulstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Mehrere Außenspiegel beschädigt

Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende in der Straße "Am Riegelpfad" mehrere geparkte Fahrzeuge. In der Nacht von Samstag auf Sonntag traten sie die Außenspiegel von mindestens neun Fahrzeugen ab. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/006-3555 entgegen.

Gießen: PKW aufgebrochen

In der Alfred-Bock-Straße schlugen Unbekannte die Scheibe eines mit Flohmarktartikeln beladenen Polo ein. Aus dem roten Kleinwagen entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen nichts. Wer hat zwischen 16.00 Uhr am Samstag und 14.00 Uhr am Sonntag etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Rabenau: Bushaltestelle in Geilshausen beschädigt

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den Unbekannte an einer Bushaltestelle in der Grünberger Straße zurückließen. Die Vandalen zertrümmerten eine Scheibe und die Abdeckung des Fahrplanaushanges. Zeugen, die die Täter zwischen Freitag und Samstag beobachteten, werden gebeten sich mit der Grünberger Polizei unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Buseck: Flüchtender Ladendieb lässt Rucksack zurück

Zwei Männer luden am Samstag gegen 16.50 Uhr in einem Supermarkt im Schützenweg in Großen-Buseck Lebensmittel in einen Einkaufwagen. Auf dem Weg zur Kasse steckten sie davon einiges in ihren Rucksack. An der Kasse zahlten sie nur die Waren aus dem Einkaufswagen. Ein Ladendetektiv beobachtete das Duo und sprach es hinter der Kasse an. Einer ergriff die Flucht und ließ seinen Rucksack fallen. Der Angestellte hielt den Komplizen, einen 34-jährigen Asylbewerber aus Algerien, bis zum Eintreffen der Polizei fest. Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Angaben zu dem flüchtigen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Pannendienst-Mitarbeiter bestohlen

Während der Mitarbeiter eines Pannendienstes in der Westanlage Hilfe leistete, stahl ein unbekannter Dieb aus dem Dienstfahrzeug zwei Mobiltelefone. Zeugen, die den Diebstahl am Freitag zwischen 15.20 und 15.45 Uhr beobachten, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen. 0275627/2022

Fernwald: Kratzer an mehreren PKW

Mehrere Kratzer stellte ein Anwohner am Samstagvormittag in der Erfurter Straße an drei geparkten Autos fest. In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich die Vandalen an einem Fiat und zwei Opel zu schaffen. Sie hinterließen einen Gesamtschaden von über 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd entgegen.

Gießen: Auseinandersetzung in der Walltorstraße

Vor einem Imbiss in der Walltorstraße gerieten am Samstag gegen 05.10 Uhr zwei Personengruppen in Streit. Nachdem es zu einer Beleidigung kam, eskalierte die Situation und eine 30-jährige Gießenerin schlug einer 25-Jährigen offenbar mit einer Handtasche mehrfach ins Gesicht. Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stieß einem 30-jährigen Gießener gegen die Brust. Die 22-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Platzwunde am Kopf und der 30-Jährige klagte über Brustschmerzen. Wer hat die Auseinandersetzung Samstagfrüh in der Walltorstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Mit Stein Türscheibe beschädigt

Mit einem Stein beschädigte ein Unbekannter die Türscheibe eines SB-Bankenbereiches. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 150 Euro. Zeugen, die dort am Samstag gegen 01.25 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Lollar: Zeitungsrohr beschädigt

In der Lumdastraße rissen Unbekannte Freitagabend ein Zeitungsrohr ab. Gegen 23.30 Uhr befand sich dort eine Personengruppe, als der Bewohner auf diese aufmerksam wurde und den Schaden dann feststellte. Der Zeuge informierte die Polizei und die Unbekannten flüchteten. Wer hat dort Freitagabend verdächtige Personen beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755. 0276646/2022

Lich: Grill entwendet

Auf einen Grill und Grillzubehör hatten es Unbekannte in der Straße "Alte Schulhöfe" abgesehen. Zwischen 22.00 Uhr am Donnerstag und 15.45 Uhr am Freitag entwendeten sie den Holzkohlegrillwagen von der Terrasse eines Wohngebäudes. Wer hat den Diebstahl beobachtet. Wer kann Angaben zum Verbleib des etwa 180 Euro teuren Grills machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen. 0275587/2022

Laubach: Kennzeichendiebstahl und Autodiebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte vom Gelände eines Autohauses in der Philipp-Reis-Straße einen grauen Hyundai Santa Fe und die Kennzeichen eines anderen Hyundai. Wer hat dort zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag und 12.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Kennzeichen GI-HY 4000 machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641//006-6555 entgegen.

Gießen: In Schlangenlinien und unter Betäubungsmittel unterwegs

Polizisten erwischten Samstagfrüh einen Radfahrer, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen 03.00 Uhr war der 16-Jährige ohne Licht und in Schlangenlinien zwischen Gehweg und Fahrbahn unterwegs. Der Jugendliche räumte bei seiner Kontrolle ein, Marihuana konsumiert zu haben. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Verkehrsunfälle:

Reiskirchen: Erst PKW touchiert und dann gegen Steinmauer gefahren - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in der Talstraße einen geparkten VW Touran. Etwa 15 Meter weiter kam er offenbar erneut von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Steinmauer. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 20.15 Uhr. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401-9143-0 entgegen.

Gießen: Auffahrunfall im Schiffenberger Weg

Ein Leichtverletzter und etwa 5.500 Euro Schaden ist die Folge eines Auffahrunfalles im Schiffenberger Weg. Am Montag (14. März) gegen 09.50 Uhr waren ein 32-jähriger Renault-Fahrer und ein 41-jährger Tiguan-Fahrer mit ihren Fahrzeugen unterwegs. Der 41-Jährige musste offenbar an der roten Ampel an der Kreuzung zum Klingelbachweg anhalten und der nachfolgende Renault-Fahrer fuhr auf den Tiguan auf. Dabei verletzte sich der 41-Jährige leicht und kam in ein Krankenhaus.

Gießen: Audi in Parkhaus beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in dem Parkhaus "Dernpassage" in der Westanlage einen Audi. Der schwarze Kombi stand in der unteren Ebene (-1) am Samstag zwischen 14.00 und 16.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Reiskirchen: Auto gestreift

1.000 Sachschaden entstand zwischen Samstag (12.März) gegen 22.00 Uhr und Sonntag (13.März) 01.00 Uhr nachdem ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug einen schwarzen Benz touchierte. Der GLE parkte im Tatzeitraum auf dem Besucherparkplatz einer Diskothek in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Biebertal: BMW touchiert

Trotz Schaden von 3.000 Euro an einem BMW fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Karlsstraße einfach weiter. Am Freitag zwischen 08.15 und 09.30 Uhr touchierte der Unbekannten den geparkten silberfarbenen 1 er und fuhr anschließend einfach davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Lollar: Parkplatzrempler

Nach einem Parkplatzrempler machte sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einfach aus dem Staub. Der Unbekannte touchierte am Samstag zwischen 08.30 und 14.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Fachhandels für Tiere im Rothweg einen geparkten gelben Seat. Die Reparatur an dem gelben Auto wird etwa 500 Euro kosten. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

