POL-NE: Terrassentür aufgebrochen - Wer hat etwas beobachtet?

Kaarst (ots)

Am Dienstagabend (08.02.), in der Zeit von 18:15 bis 18:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Karlsforster Straße. Nach ersten Erkenntnissen hatten vermutlich zwei Personen mit einem Werkzeug durch die Glasdichtung einer Terrassentür gestochen und anschließend den dahinterliegenden Fenstergriff geöffnet. Was die ungebetenen Gäste bei ihrer Suche nach Wertsachen erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Nicht ausreichend gesicherte Fenster und Türen sind mit einem einfachen Werkzeug schnell geöffnet. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter Telefon 02131 300-0.

