Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Hausen (Wied) (ots)

Am Mittwochmittag kam es im Zeitraum von 12:45 Uhr bis 12:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem ALDI Parkplatz in Hausen (Wied). Der / die Unfallverursacher* in beschädigte beim Ausparken den PKW VW Bora des Geschädigten im Bereich der Beifahrerseite. Anschließend entfernte sich der Fahrer / die Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem PKW des Unfallverursachers / der Unfallverursacherin handelt es sich um einen schwarzen PKW SUV. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell