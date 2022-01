Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Verkehrsunfall mit Bus

Daaden (ots)

Am 05.01.2022, gegen 12:00 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrer mit seinem Bus die Betzdorfer Straße im Ortsbereich Daaden. An der Einmündung zur Bahnhofstraße war der Fahrer zu weit geradeaus gefahren, um einen verkehrssicheren Abbiegevorgang nach links einzuleiten. Deshalb fuhr er auf der Betzdorfer Straße eine kurze Strecke zurück und kollidierte dabei mit dem Pkw einer nachfolgenden 36-jährigen Fahrerin. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

