Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Draum

1 Person bei Unfall leichtverletzt

Coesfeld (ots)

Am 14.01.2021, kurz nach 15 Uhr befuhr ein 22jähriger aus Billerbeck die L577 aus Billerbeck kommend in Richtung Nottuln. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr kam aus einem Feldweg ein 58jähriger Autofahrer aus Gescher und bebsichtigte auf die L577 abzubiegen. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Autos. Ein Rettungswagen brachte den Fahrzeugführer aus Billerbeck in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell