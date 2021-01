Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bült/Brand in Kirche St. Viktor

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch (13.1.21) brannte es in einem Vorraum der Dülmener Kirche St. Viktor. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und sucht jetzt nach Zeugen. Gegen 14.20 Uhr bemerkte eine Frau das Feuer. Die Feuerwehr hatte dieses bei Eintreffen der Polizei bereits gelöscht. An zwei Holztüren sowie an der Wand in dem Vorraum entstand Sachschaden. Wie der Brand gelegt wurde, ermittelt nun die Polizei, die unter 02594-7930 Hinweise entgegen nimmt. Zudem bittet sie die Frau, sich unter der genannten Nummer zu melden.

