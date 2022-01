Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Neuwied (ots)

Neuwied - Eine 59 jährige Fahrzeugführerin befuhr am 05.01.2022 gegen 11:05 Uhr die Neuwieder Straße aus Engers kommend in Richtung Neuwied. Ein 51 jähriger LKW Fahrer beabsichtigte die Neuwieder Straße geradeaus in Richtung Kirchhoff zu passieren. Hierbei übersah er den PKW und es kam zum Zusammenstoß. Der PKW wurde ca. 30 Meter über die Fahrbahn geschleudert und kam nach Kollision mit einer am Fahrbahnrand befindlichen Mauer auf der rechten Seite zum Liegen. Durch Ersthelfer wurde die Fahrerin aus dem Fahrzeug befreit. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, die beteiligten Fahrer leicht verletzt. Der Schaden wird auf 11000 Euro geschätzt.

