POL-UL: (UL) Ulm - Versammlungen in der Ulmer Innenstadt

Auch am Freitag (18.02.2022) fand in der Ulmer Innenstadt wieder eine nicht angemeldete Versammlung statt. Eine angemeldete Gegenversammlung wurde auf dem Ulmer Münsterplatz abgehalten. Mit starken Kräften war das Polizeipräsidium Ulm vor Ort, um für die Sicherheit der Versammlungen und deren Umfeld zu sorgen. Dabei erhielt die Ulmer Polizei auch Unterstützung vom Polizeipräsidium Einsatz. Bei ihren Maßnahmen setzte die Polizei auf Deeskalation, Kommunikation und Transparenz. Deshalb waren auch Anti-Konflikt-Teams im Einsatz. Angesichts der in der Stadt Ulm geltenden Allgemeinverfügung hatte die Polizei schon im Vorfeld der nicht angemeldeten Versammlung wurden die Teilnehmer auf die Einhaltung der Allgemeinverfügung hingewiesen. Der nicht angemeldete Aufzug zog von der Ulmer Innenstadt in Richtung Weststadt bis zum Theodor-Heuss-Platz bevor die Teilnehmer wieder zum Münsterplatz zogen. Dabei musste die Polizei den Verkehr regeln und es kam teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Sechs Personen sehen Anzeigen entgegen, da sie während der Versammlung vermummt waren. Eine weitere Person wird wegen Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten zur Anzeige gebracht. Einige Personen bekommen Ordnungswidrigkeitenanzeigen, da sie gegen die Allgemeinverfügung verstießen. Die Versammlung am Münster verlief aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse.

