POL-OG: Rastatt - Katalysatoren gestohlen, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Auf einem Betriebsgelände in der Werkstraße wurden zwischen Freitag 17.30 Uhr und Samstag 13.30 Uhr an mehreren dort abgestellten Fahrzeugen die eingebauten Katalysatoren gestohlen. Die bislang unbekannten Langfinger verschafften sich zunächst Zutritt zu dem umzäunten Areal, um dann an den Autos zu hantieren. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt in Verbindung zu setzen.

