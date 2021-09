Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalismus

Adenbach (Kreis Kusel) (ots)

Mehrere Blumenkübel und darin befindliche Pflanzen sind in der Nacht zu Sonntag beschädigt worden. Bislang unbekannter Täter durchtrennte mehrere Kabelbinder, welche die Blumenkästen an der Brücke in der Ortslage Adenbach sicherten. Im Anschluss wurden die Blumenkästen aus der vorgesehenen Fassung entnommen und in den nahegelegenen Bach geworfen. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

