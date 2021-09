Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kontrolle getunter Fahrzeuge

Kaiserslautern / Ruchheim (ots)

Bei schönstem Spätsommerwetter kontrollierten die Spezialisten des Polizeipräsidiums Westpfalz, zusammen mit Kollegen der Polizeiautobahnstation Ruchheim und der Hochschule der Polizei, insbesondere aufgemotzte Fahrzeuge. In erster Linie sollten hierbei illegale Umbauten erkannt und geahndet werden. Unterstützt wurden die Beamten durch Kräfte der Zentralen Bußgeldstelle Speyer, die die festgestellten Ordnungswidrigkeiten im Anschluss bearbeiten. Erneut musste fast jedes kontrollierte Fahrzeug beanstandet werden. Insgesamt wurden 42 Anzeigen aufgrund von illegalen Umbauten, welche das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatten, gefertigt. Weiter wurden Verwarnungen gegen sog. "Poser" ausgesprochen, welche durch unnötiges Verursachen von Lärm in der Stadt auf sich aufmerksam machten. Dieser Lärm wurde vor allem durch das Nutzen von Sportmodi mit entsprechender Geräuschkulisse inmitten der Innenstadt verursacht. Bei der anschließenden Kontrolle zeigten sich aber fast alle Fahrzeugführer einsichtig. Durch eine Zivilstreife konnte weiter ein junger Mann dabei beobachtet werden, wie er mit seinem serienmäßigen PS-starken Fahrzeug mehrmals mit über 100km/h durch die Innenstadt fuhr. Auf den Mann kommen nicht nur ein saftiges Bußgeld und Punkte in Flensburg zu, sondern auch ein Fahrverbot. Neben den Ordnungswidrigkeiten wurden aber auch zwölf Strafanzeigen im Zusammenhang mit getunten Fahrzeugen gefertigt. Diese richten sich insbesondere gegen Prüfer aufgrund unzulässiger Abnahmen, aber auch gegen Verkäufer illegaler Tuningteile.|past

