POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagmittag kam es in der Kaiserstraße in Lohnsfeld, in Richtung Wartenberg-Rohrbach, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Ford Van´s touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines dort geparkten roten VW Golf und beschädigte diesen. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug unter der Telefonnummer 06361-9170. |pirok

