Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagnachmittag kam es an der Einmündung zwischen Lohnsfeld (L401) und Winnweiler Industriegebiet (L390) zu einem Unfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden. Ein Linienbus kollidierte an der Einmündung mit einem abbiegenden PKW und schleuderte diesen auf einen an der Einmündung wartenden PKW. Die Fahrerin des abbiegenden PKW wurde dabei leicht verletzt. Der Schaden wird auf insgesamt 30 000 Euro geschätzt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell