Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrecher unterwegs

Lauterecken (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brechen bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Wohnanwesen ein. Der Zugang zum Gebäudeinneren erfolgte über ein Kellerfenster, welches mittels Werkzeug aufgehebelt worden ist. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass eine Nebelmaschine entwendet wurde. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Lauterecken unter der Nummer 06382-911-0 in Verbindung zu setzen. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell