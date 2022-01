Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: 38-jähriger Autofahrer nach Trunkenheitsfahrt festgenommen

Meckenheim (ots)

Am Mittwochabend (19.01.2022) stoppten Beamte der Polizeiwache Meckenheim die Trunkenheitsfahrt eines 38-jährigen Autofahrers. Später wurde der Mann festgenommen, auch sein Beifahrer verbrachte die Nacht im Polizeipräsidium.

Der 38-Jährige war gegen 18:10 Uhr über die Wormersdorfer Straße in Richtung Meckenheim gefahren. Da sein Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr, mehrfach auf die Gegegenfahrbahn geriet und es dabei zu Beinahezusammenstößen kam, meldete ein weiterer Verkehrsteilnehmer den Volkswagen der Polizeileitstelle und gab weitere Standortmeldungen durch. Den alarmierten Beamten gelang es schließlich, das Fahrzeug in der Josef-Kreuser-Straße zu kontrollieren.

Bereits beim Herantreten an das mit zwei Personen besetzte Auto ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des 38-jährigen Fahrers, dem daraufhin ein Atemalkoholvortest angeboten wurde. Diesen lehnte der Mann ab. Daraufhin wurde er zur Wache und später ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein ebenfalls deutlich alkoholisierter Beifahrer wurde in Gewahrsam genommen und ins Polizeipräsidium gebracht, nachdem er am Kontrollort randaliert hatte und einem daraufhin gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis nicht nachgekommen war.

Im Rahmen der Maßnahmen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 38-jährige Fahrer sich aktuell illegal im Bundesgebiet aufhält. Er wurde daher nach der Blutprobe ins Polizeipräsidium gebracht und vorläufig festgenommen. Die Maßnahmen gegen ihn dauern derzeit noch an. Ihn erwartet außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

