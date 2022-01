Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Odendorf: Falsche Polizisten von Hund verbellt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den Nachmittagsstunden des 19.01.2022 trat ein mutmaßlich falsches Polizistenduo in Swisttal-Odendorf auf - sie wurden vom Hund einer Hausbewohnerin verbellt.

Gegen 13:45 Uhr klingelten die beiden an einer Haustüre auf dem Keltenring. Die Bewohnerin kam daraufhin an das Küchenfenster und sprach die beiden Männer an. Die gaben sich daraufhin als Polizisten aus und zeigten

einen beigefarbenen, scheckkartengroßen Ausweis

als angeblichen Dienstausweis vor.

Dann trugen sie vor, dass sie die Frau "unter vier Augen in ihrem Haus" sprechen müssten.

Der Bewohnerin kam dies merkwürdig vor - sie reagierte nicht auf das Ansinnen. Als dann auch noch ihr Hund bellte und an das Fenster kam, suchten die beiden "Polizisten" grußlos das Weite.

Die angesprochene Frau alarmierte sofort die Polizei. Die beiden Verdächtigen wurden im Zuge der daraufhin eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen bislang noch nicht festgestellt - zu ihnen liegen folgende Beschreibungsmerkmale vor: Beide Personen

30 bis 40 Jahre alt ca. 170 cm groß schwarze Haare

sprachen deutsch mit hörbarem Akzent

trugen u.a. Jeans und schwarze Jacken

Das zuständige KK 24 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen oder Feststellungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Bonner Polizei warnt vor dem Hintergrund dieses aktuellen Falles:

Angebliche Polizeibeamte in ziviler Kleidung sprechen Sie an ihrer Anschrift an, um Spurensicherungen oder Ermittlungen in Wohnungen und Häusern durchzuführen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie aufsuchen - gesundes Misstrauen ist nicht unhöflich!

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich tatsächlich um Polizeibeamte handelt, lassen Sie sich einen Dienstausweis zeigen.

Wie echte Dienstausweise aussehen, wird auf https://polizei.nrw/faq/polizeidienstausweis beschrieben.

Vergewissern Sie sich über eine Nachfrage beim Polizeinotruf 110, ob tatsächlich Polizeibeamte an Ihrer Anschrift im Einsatz sind.

Werden Sie skeptisch, wenn von einer "Sicherstellung Ihrer Wertsachen" die Rede ist. Dies ist keine polizeiliche Maßnahme bei einer Spurensicherung.

Weitere Tipps zum Schutz vor Betrügern: bonn.polizei.nrw.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell