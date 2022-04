Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Werkzeug und Baumaterial gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Bauwerkzeuge und -materialien erbeuteten bislang unbekannte Täter, die sich in der Nacht zum Donnerstag Zutritt zu einer Baustelle in der Laurentiusstraße in Hemmingen verschafften. Die Täter durchtrennten mutmaßlich mit Hilfe eines Werkzeuges die Verschlussstange eines Baucontainers, in welchem die Bauutensilien gelagert waren. Ein Anwohner, der zunächst von einer Ruhestörung ausging, meldete sich gegen 03:45 Uhr bei der Polizei und konnten den oder die Täter mit einem weißen, kastenartigen Mercedes in Richtung Münchinger Straße flüchten sehen. Der Wert des Diebesguts und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang nicht bekannt. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 383753-0, zu melden.

