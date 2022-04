Polizei Hagen

POL-HA: Seniorin stürzt mit Fahrrad und verletzt sich am Kopf

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Eine 81-jährige Hagenerin ist am Dienstagnachmittag (19.04.2022) mit ihrem Pedelec gestürzt und hat sich schwer am Kopf verletzt. Die Seniorin war gegen 14.00 Uhr auf der Scharnhorststraße unterwegs. Aus noch ungeklärte Ursache ist sie mit ihrem Fahrrad gestürzt und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen. Einen Helm trug die Frau nicht. Ein Zeuge eilte der Dame sofort zur Hilfe und rief den Rettungsdienst an. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, dass die 81-Jährige auf dem Bürgersteig gefahren ist und nach ihrem Sturz zirka vier Minuten bewusstlos gewesen sei. Anschließend habe sie stark am Kopf geblutet. Die Hagenerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Wichtigkeit des Tragens eines Fahrradhelmes hin. Dieser kann bei Stürzen schwerste Kopfverletzungen verhindern.(sch)

