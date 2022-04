Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stößt mit Audi zusammen und verletzt sich leicht

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Alleestraße stieß ein Fahrradfahrer Dienstagabend (19.04.2022) mit einem Auto zusammen. Um 19 Uhr war der 21-Jährige auf dem Gehweg in Richtung Brinkstraße unterwegs, als ein 58-Jähriger mit seinem Audi langsam in den Kreuzungsbereich Virchowstraße/Alleestraße einfuhr. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr nahezu ungebremst in die Beifahrerseite des Autos. Der Hagener stürzte anschließend auf die Straße und verletzte sich leicht. Er wurde umgehend von dem Fahrer des Audi und einer Zeugin erstversorgt. Der 21-Jährige kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.050 Euro. (arn)

