Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach, Lkrs. RW) Autofahrerin rammt Schild und wird leicht verletzt

Lauterbach (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen Schramberg und Lauterbach ist am Sonntagmorgen eine 39-jährige Autofahrerin verunglückt. Sie kam auch noch ungeklärter Ursache morgens um sieben Uhr von der Straße ab und prallte auf ein an der Böschung montiertes schweres Metallschild der Gemeinde Lauterbach. Beim Aufprall zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte die Frau vor Ort und brachte sie dann in eine Klinik. Die Feuerwehr, die mit 10 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen angerückt war, musste auslaufende Betriebsstoffe binden, sowie die Unfallstelle ausleuchten. Sie richtete zudem im Bach noch Ölsperren ein. Am Auto entstand Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens, der bei dem Unfall entstanden war, beziffert die Polizei auf über 15.000 Euro.

