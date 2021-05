Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Unbekannte brachen am Samstag oder Sonntag in ein Nebengebäude des Lembecker Bahnhofs an der Lippramsdorfer Straße ein. Aus dem Gebäude wurden technische Geräte und ein Fahrrad entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Marl

In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte einen Lagerraum an der Schmielenfeldstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden vermutlich hier gelagerte Zapfanlagen gestohlen. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Recklinghausen

Am Sonntag zur Tageszeit brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude an der Nordseestraße ein. Ein Fenster wurde bei dem Einbruch beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Waltrop

In der Nacht zu Sonntag entwendeten unbekannte Täter ein Uhrenpendel aus einem Schaukasten am Bissenkamp. Um an das Pendel zu kommen, zerstörten die Täter den Schaukasten gewaltsam. Hinweise auf die Täter liegen noch nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell