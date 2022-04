POL-WHV: Unfallflucht- Zeugen gesucht!

Jever (ots) - In der Nacht von Dienstag, 19.04., auf Mittwoch, 20.04.22, entwendeten unbekannte Täter drei Stühle vom Außenbereich einer Bäckerei in der Adolf-Ahlers-Straße in Jever. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-9211-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über ...

