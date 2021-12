Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Von Fahrbahn abgekommen - geflüchtet

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B248, Höhe Harzhorn, Donnerstag, 02.12.21, 08.45 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Donnerstag, 08.45 Uhr befuhr ein 27-jähriger Kraftfahrzeugführer, der sich derzeit in Bad Gandersheim aufhält, mit einem Transporter als Firmenfahrzeug, die B248 aus Richtung Ildehausen kommend in Richtung Echte. In Höhe der Gedenkstätte Harzhorn kam der 27-jährige aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, und prallte gegen einen Straßenbaum. Hierdurch zog sich der 27-jährige Verletzungen im Kopfbereich zu. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten am Unfallort konnten diese jedoch keinen Fahrzeugführer antreffen, da sich dieser fußläufig, unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Ermittlungen führten in der Folge zu dem benannten 27-jährigen, der im Rahmen der weiteren Maßnahmen aufgesucht wurde. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Da nicht festgestellt werden konnte, ob bei dem 27-jährigen die alkoholische Beeinflussung bereits zum Zeitpunkt der Unfallverursachung vorgelegen hat, mussten zur Errechnung des Alkoholgehaltes im Blut zwei Blutproben entnommen werden. Der 27-jährig hat sich durch den Unfall leicht verletzt. Die Schadenshöhe an dem Kraftfahrzeug und dem Straßenbaum kan bislang noch nicht beziffert werden.

