Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Portemonnaie am Geldautomaten vergessen

Einbeck (ots)

Kreiensen (pap) Eine Einwohnerin aus Kreiensen wollte am Dienstag, 30.11.2021, gegen 12.45 Uhr bei der BLSK/Nord LB am Geldautomaten für sich und einen Bekannten Geld abheben. Aus unerfindlichen Gründen hat sie ihre schwarze Damen-Ledergeldbörse nach dem Auszahlungsvorgang an dem Geldautomaten liegen gelassen und hat das zu dem Zeitpunkt gut besuchte Geldinstitut verlassen. Nachdem die 68-jährige ein paar Minuten später das Fehlen ihres Portemonnaies bemerkte, ging sie umgehend zurück, musste jedoch feststellen, dass die Geldbörse nicht mehr da war. Sie wurde auch nicht bei der Bank oder dem Bürgerbüro abgegeben. Im Nachhinein stellte sie fest, dass der bislang unbekannte Finder in Einbeck bei der Sparkasse am Hubeweg insgesamt einen mittleren dreistelligen Betrag von den beiden Konten abgehoben hat. Zeugen, die Hinweise auf die Vorgänge bei der BLSK geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Kreiensen unter 05563-999130 oder bei der Polizei Einbeck.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell