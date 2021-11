Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Unfallflucht auf einem Parkplatz eines Bankinstituts an der Osnabrücker Straße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Ein BMW X2 wurde am Montag in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr an der linken Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt. Der braune SUV war auf dem Parkplatz, rückseitig eines Bankinstitutes an der Osnabrücker Straße, ordnungsgemäß geparkt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei in Bissendorf unter 05402/985490 entgegen.

