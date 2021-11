Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/Wissingen: 7-jähriges Mädchen auf Spielplatz von Jack Russsel Terrier gebissen - Hundehalter und Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Auf dem Spielplatz der Grundschule Wissingen am Niemandsweg wurde am Samstagmorgen zwischen 08.30 Uhr und 08.45 Uhr, ein sieben Jahre altes Mädchen mehrfach von einem Hund gebissen. Der Halter des Jack Russel Terriers wird auf etwa 65 Jahre und 170 cm Größe geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Ereignis oder dem Hundehalter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bissendorf unter 05402/985490 zu melden.

