Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Neue Welle von betrügerischen Paketdienst-SMS

Osnabrück (ots)

Aktuell häufen sich in der Region Osnabrück erneut die Meldungen über versuchte Betrügereien mit Paketdienst-SMS. Unbekannte versenden im Namen unterschiedlicher Paketdienste SMS, die die Lieferung eines Pakets ankündigen. Doch der Link, auf den die Betroffenen klicken sollen, führt nicht zu einer Sendungsverfolgung, sondern lädt im schlimmsten Fall eine Schadsoftware herunter oder gibt sensible Daten an die Kriminellen weiter. Die Polizei rät daher dringend davon ab, auf entsprechende Links zu klicken, wenn man sich nicht absolut sicher ist, dass es sich um einen seriösen Absender handelt. Sollte der versuchte Betrug erkannt werden, sollte der Absender blockiert und die Nachricht gelöscht werden.

Mehr Informationen und Tipps gibt es bei der Verbraucherzentrale unter: https://bit.ly/3cDMw8S

