POL-OS: Bad Laer/Winkelsetten: Baustellenschilder und Schrankzaunelemente gestohlen - Zeugen gesucht

An einer Baustelle zur Verlegung von Glasfaserleitungen und einem dazugehörigen Materiallager wurden in der Nacht zu Mittwoch, zwischen 17.00 Uhr und 08.00 Uhr, insgesamt etwa 40 Schrankzaunelemente inklusive der Leuchtmittel sowie fünf Baustellenschilder von unbekannten Tätern entwendet. Diese Baustelleneinrichtungen wurden zur Absicherung von Erdbauarbeiten an den Straßen "Dammweg", "Auf dem Amte" und dem "Schierloher Weg" in Glandorf genutzt. Aufgrund der Größe und Anzahl wurde zum Abtransport des Diebesguts vermutlich großes Transportmittel (Lkw, Zugmaschine mit Anhänger, Transporter, o.ä.) von den Dieben genutzt. Die Polizei in Bad Laer bittet um Hinweise auf die Tat oder Täter unter 05424/644500.

