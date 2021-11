Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrräder aus Garage in Sutthausen entwendet

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Montag kam es in der Straße Wulfter Heide zum Diebstahl von vier Fahrrädern aus der Garage eines Einfamilienhauses. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich auf unbekanntem Wege Zutritt zur verschlossenen Garage und entwendeten zwei Mountainbikes, ein Rennrad und ein Pedelec. Alle Zweiräder waren zuvor ebenfalls verschlossen abgestellt gewesen. Der Wert des Diebesgutes wird mit etwa 6400 Euro angegeben. Die Polizei erbittet Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Bereich Wulfter Heide / Carl-von-Ossietzky-Straße und Hermann-Ehlers-Straße aufgefallen sein könnten. Hinweise bitte an 0541/327-2115.

