Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durch Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung

Kaiserslautern A 6 (ots)

Am gestrigen Dienstag führten die Spezialisten des Schwerverkehrskontrolltrupps mit Unterstützung der Autobahnpolizei Kaiserslautern, Kräften der Polizeidirektion Pirmasens, BAG, Zoll und der SGD Süd eine Kontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durch. Insgesamt wurden 29 Beförderungseinheiten überprüft von denen 18 zu beanstanden waren. Der Truppführer der Einheit, Polizeihauptkommissar Markus Baumgärtner bilanzierte am Ende des Kontrolltages insgesamt 19 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 6 Verwarnungen. Außerdem mussten 5 Brummifahrer mussten ihre Gefährte nach der Überprüfung stehen lassen. So war bei einem Lkw die Elektronik am Lenkgetriebe ausgefallen ,so dass die sichere Lenkbarkeit des Lkw nicht mehr gewährleistet war. In einem weiteren Fall stellten die Spezialisten an einem mit 25 Tonnen Stückholz beladenen Anhänger den Komplettausfall der Bremsanlage fest. Zwei Lkw-Fahrer konnten wegen mangelnder Ladungssicherung ihre Weiterfahrt nicht fortsetzen und an einem mit Betonteilen beladenen Schwertransport untersagten die Beamten wegen fehlender Genehmigung des Transports die Weiterfahrt. |ZVD

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell