Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung in Varel

Varel (ots)

Am Donnerstagabend, 21.04.22, gegen 22:00 Uhr, kam es auf dem Gelände der Weberei in der Oldenburger Straße in Varel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren acht Personen daran beteiligt. Es sollen bei der Auseinandersetzung auch Pfefferspray und ein Messer eingesetzt worden sein. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Die Beteiligten im Alter von 17 bis 26 Jahren konnten an der Weberei bzw. in der näheren Umgebung angetroffen werden. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung ist aktuell nichts bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451- 923-0 in Verbindung zu setzen.

