POL-WHV: Pressebericht der Polizei Varel vom 22.04. - 24.04.2022

Wilhelmshaven (ots)

Varel - Diebstähle aus Pkw - Zeugen gesucht! Bislang unbekannte Täter schlugen im Zeitraum vom 21.04.2022, 23:00 Uhr, bis 22.04.2022, 05:00 Uhr, in der Hermannstraße in Varel die Scheibe eines Pkw ein und entwendeten aus dem Fahrzeug ein Laptop mit Tasche. Zu einem weiteren Diebstahl kam es in der Nacht vom 22.04.2022 auf den 23.04.2022 ebenfalls in Varel. Die Scheibe eines auf einem Parkplatz in der Oldenburger Straße, Nähe Kaffeehauskreisel, abgestellten Pkw wurde mit einer abgebrochenen Gehwegplatte eingeschlagen. Das Fahrzeug wurde durchsucht und aus dem Fahrzeug eine Handtasche und ein Portemonnaie entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Varel - Sachbeschädigungen durch Graffiti In der Nacht vom 22.04.2022 auf den 23.04.2022 wurden im Bereich Rüstringer Straße/Mellumer Straße in Varel, durch bislang unbekannte Täter, mehrere Fahrzeuge und eine Haustür beschädigt. An den Fahrzeugen und der Haustür wurden Schriftzüge mittels Sprühfarbe aufgetragen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Varel - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Bei einer Personenkontrolle am Rande des Vareler Frühlingsfestes, wurden bei zwei Heranwachsenden (19 und 20 Jahre), Betäubungsmittel in Form von Marihuana aufgefunden. Gegen die Beiden wurden wegen des Erwerbs und Besitz von Betäubungsmitteln Strafanzeigen gefertigt.

