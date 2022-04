Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines Einfamilienhauses in Halle (Westf.)

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (AW) - Am 06.04.2022 gegen 23 Uhr erhielt die Polizei Gütersloh über die Leitstelle der Feuerwehr Gütersloh Kenntnis über einen Dachstuhlbrand in der Brandheide, Halle (Westf.). Bei Eintreffen der Polizei brannte der Dachstuhl des zweigeschossigen Einfamilienhauses in Vollausdehnung. Die Bewohner konnten sich selbstständig unverletzt ins Freie begeben. Die Feuerwehr löschte den Brand zeitnah, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das Erdgeschoss verhindert werden konnte. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Gütersloh übernommen. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise im sechsstelligen Bereich.

