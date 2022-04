POL-GT: Dieseldiebstahl aus Baumaschinen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zeugen meldeten am Montagabend (04.04., 23.30 Uhr) einen in Schlangenlinien fahrenden Mann auf der Autobahn. Als der Fahrer des Wagens die A2 in Gütersloh verließ, wurde er an der Verler Straße kontrolliert. Der Atemalkoholvortest des 35-jährigen Dacia-Fahrers aus Bielefeld ergab einen positiven Wert. Ein zusätzlich durchgeführter Drogenschnelltest war ebenso positiv. Der ...

mehr