POL-WHV: Pressebericht der Polizei Jever vom 22.04. -24.04.2022

Sachbeschädigung

Am Sonntag-Morgen, 02.39 h, setzte ein bislang nicht bekannter Täter in Jever, Am Wall, eine Kunststoffmülltonne in Brand, welche an einer Hauswand stand. Dadurch wurden, neben der Tonne, ein Zaunelement und ein Kunststofffallrohr beschädigt bzw. zerstört. Der entstandene Schaden wird auf 300 EUR geschätzt.

Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen

Am Samstag, dem 23.04.22, 16.30 h, drang ein 23-jähriger Mann in der Bahnhofstr. in Jever in ein Wohnhaus ein. Er hatte die Absicht gehabt, seine dort befindliche Habe an sich zu nehmen. In dem Wohnhaus randalierte er und beschädigte mehrere Gegenstände, so dass ein Bewohner schließlich die Polizei verständigte, welche den Sachverhalt aufnahm. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, dem 23.04.22, 11:15 h, wurde in der Bahnhofstr. in Schortens ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Pkw mit Anhänger, kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 35-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer dafür vorgesehenen Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Ebenfalls am Samstag, gegen 07.58 h, wurde in der Menkestr. in Schortens die 56-jährige Fahrerin eines Pkw kontrolliert, welche durch ihre Fahrweise aufgefallen war. Dabei wurde festgestellt, dass sie unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test ergab eine AAK von 0,68 Promille. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weitere Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, dem 24.04.22, 02.44 h, wurde in der Bahnhofstr. in Sande die 22-jährige Fahrerin eines Pkw kontrolliert. Auch diese stand unter der Einwirkung alkoholischer Getränke. Ein Test ergab bei ihr eine AAK von 0,62 Promille. Auch gegen diese Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfälle

Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin parkte am Freitag, gegen 15.20 h, in der Jahnstr. in Jever aus einer Parkbucht aus und stieß dabei gegen eine Straßenlaterne. Am Pkw und an der Laterne entstand Sachschaden Am Samstag, 12.00 h, befuhr ein 60-jähriger Mann in Horumersiel die Goldstr. und streifte dabei einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. An beiden Pkw entstand leichter Sachschaden.

