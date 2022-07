Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfelkreis (ots)

In der Zeit vom 14.07.2022, 08:00 Uhr bis zum 22.07.2022, 18:00 Uhr parkte der Fahrer eines schwarzen PKW Audi A6 sein Fahrzeug in der Ibergstraße in Heiligenstadt ab. Als er sein Fahrzeug wieder benutzen wollte stellte er fest, dass dieses durch ein unbekanntes Fahrzeug am linken vorderen Kotflügel beschädigt wurde. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um einen roten PKW. Der Fahrer verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Schaden am Audi wird auf ca. 1000EUR geschätzt.

Am Freitag dem 22.07.22022 befuhr der Fahrer eine PKW Mazda die K 237 von Hundeshagen in Richtung Teistungen. Auf Höhe des Kilometers 2,7 wechselte ein Tier über die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem unbekannten Tier. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000EUR, Das Tier flüchtete in unbekannte Richtung.

Am 22.07.2022 gegen 09:30 Uhr beabsichtigte die Fahrerin eines PKW VW Polo in Teistungen vo der Bergstraße nach links in die Straße Am Dämmig abzubiegen. Dabei mißachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden PKW Smart und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt etwa 4500EUR. Personen wurde dabei nicht verletzt.

Am 22.07.2022 gegen 08:00 uhr stieß die Fahrerin eines PKW VW in der Robert-Koch-Straße in Heiligenstadt beim Ausparken gegen einen geparkten PKW Seat. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1200EUR

Am 22.07.2022 gegen 07:15 Uhr stellte die Fahrerin eines PKW Kia ihr Fahrzeug in der Hintergasse in Effelder ab. Da sie die Handbremse nicht anzog rollte der PKW gegen eine Hauswand und beschädigte diese. Der Schaden wird auf etwa 1500EUR geschätzt.

