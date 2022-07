LPI-NDH: Angebranntes Essen auf dem Herd, Bewohnerin leicht verletzt, Katze gerettet

Greußen (ots) - Ca. 10.000 Euro Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalles am Donnerstagnachmittag in Großenehrich. Ein 45-jähriger Mann befuhr mit seinem Mercedes die Kapellstraße aus Richtung Wenigenehrich. Hierbei geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford, dessen 46-jähriger Fahrer noch abgebremst hatte. Beide Fahrer hatten Glück und blieben unverletzt. Der Mercedesfahrer gab an, aufgrund von Müdigkeit in den Gegenverkehr ...

