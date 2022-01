POL-MFR: (42) Schadensträchtiger Einbruch in Firma

Polizeipräsidium Mittelfranken

In der Nacht von Samstag (08.01.2022) auf Sonntag (09.01.2022) brachen Unbekannte in eine Firma in Cadolzburg (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

In den Nachtstunden verschafften sich Unbekannte über ein Tor Zugang zu einem Firmengelände Am Farrnbach und drangen im weiteren Verlauf durch ein Fenster in die Büro- und Lagerräume ein. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Aus dem Anwesen entwendeten die Einbrecher hochwertige Kaffeemaschinen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Höhe des tatsächlichen Entwendungsschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Unbekannten einen Kleintransporter, möglicherweise mit Zwillingsbereifung, zum Abtransport des Diebesguts benutzten.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

