Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falscher Handwerker+ Aufbruch eines Zigarettenautomaten+ Zeugenaufruf nach versuchten Einbruch

Cuxhaven (ots)

Falscher Handwerker in Cuxhaven unterwegs

Am 12. Juli 2022, gegen 10:30 Uhr, hat sich eine bislang unbekannte Person als Wasserwerker ausgegeben und so Zugang zu einer Wohnung einer 98 -Jährigen in der Rohdestraße erschlichen. Er gab an, dass er eine Wasserleitung kontrollieren wolle und ließ das Wasser etwa fünf Minuten laufen. Während seines Aufenthaltes gelang es ihm, Schmuck, Bargeld und Sparbücher im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden. Trickdiebe an der Haustür gehen in der Regel sehr geschickt vor. Sie suchen sich ihre Opfer gezielt aus, erzeugen schnell einen vertrauenserweckenden Eindruck und nutzen dieses bei älteren Menschen schamlos aus. Vor dem Hintergrund des bereits bekannten und unregelmäßig wiederkehrenden Phänomens rät Polizeioberkommissarin Britta Schumann vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Cuxhaven zu folgenden Verhaltensweisen: Generell gilt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Erkundigen Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will! Benutzen Sie dazu Fenster, Türspione, Gegensprechanlagen und öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre oder Kette! Lassen Sie sich bei unangekündigten Handwerker-Besuchen Ausweispapiere zeigen und halten Sie telefonisch Rücksprache mit den Unternehmen. Jeder seriöse Handwerker oder Ableser hätte Verständnis dafür, wenn er zunächst warten müsste. Bitten Sie die fremde Person zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Vertrauenspersonen (Nachbarn, Angehörige etc.) anwesend sind! Geben Sie keine Unterschriften an der Tür. Bewahren Sie keine größeren Bargeldsummen oder hochwertigen Schmuck frei zugänglich in der Wohnung auf. Melden Sie Verdachtsfälle unverzüglich der Polizei. Diese und weitere Hinweise dazu finden Sie auf: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/senioren-im-fokus-von-falschen-handwerkern/

Beverstedt. Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In Beverstedt brachen am 13.07.2022 zwischen 16.00 Uhr und 20:50 Uhr unbekannte Täter einen in der Hipstedter Straße aufgestellten Zigarettenautomaten auf. Es wurden Tabakwaren und Bargeld erlangt. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Spezialisierte Tatortaufnahme Kurzsachverhalt UT durchtrennte zunächst auf unbekannte Art und Weise das Schließband des Schlosses eines Zigarettenautomaten. Anschließend hebelte uT den

Zeugen nach versuchtem Einbruch in Cuxhaven gesucht

In der Nacht auf Dienstag, 12.07.2022 kam es zwischen 01:55 Uhr und 02:45 Uhr in Altenbruch im Alten Weg zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus und einem versuchten Kupferrohrdiebstahl. Der Täter soll mit einem Fahrrad geflüchtet sein. Personen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven telefonisch unter 04721-5730 zu melden!

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell