POL-CUX: Verkehrsunfall mit Krad auf der BAB 27++++Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln++++Brand in Garage++++Täter entkommt, aber ohne Beute++++Auffahrunfall in Cuxhaven

Verkehrsunfall mit Krad auf der BAB 27

Am Abend des 12.07.2022 gegen 21.00 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 27, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und Stotel in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Ein 55jähriger Bremer befuhr mit seinem Motorrad die Autobahn, als bei Tempo 140 -150 km/h der Hinterreifen seines Fahrzeuges platzte. Der Fahrzeugführer kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. Euro 3500,-

Schiffdorf/Spaden

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am 12.07.2022, gegen 07:45 Uhr, fiel Beamten des Polizeikommissariates Geestland ein E-Scooter ohne Kennzeichen im Weißdornweg in Spaden auf. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Beverstedters ergab sich weiterhin der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein Drogenvortest reagierte positiv. Zudem konnte bei diesem eine kleine Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen diesen werden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Brand in Garage

Nordholz. Wurster Nordseeküste. Aus bisher ungeklärter Ursache brach gestern, 12.07.2022, um 13:40 Uhr in der Garage der Geschädigten im Nordholzer Weg ein Feuer aus. Zwei hochwertige, in der Garage befindliche Motorräder wurden zerstört. Bei dem Versuch Wertgegenstände zu retten, verletzte sich der Geschädigte leicht. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 70.000EUR geschätzt. Allein der Wert der zerstörten Motorräder beläuft sich auf ca. 40.000 EUR.

Täter entkommt, aber ohne Beute

Im Alten Weg in Cuxhaven hat Dienstagnacht um 02:45 Uhr ein unbekannter Dieb sieben Kupferrohre auf sein mitgeführtes Fahrrad geladen. Der Versuch, mit der Beute davon zu fahren misslang. Die Rohre fielen alle herunter und der der Dieb entkam unerkannt, aber ohne Beute.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Cuxhaven Ein 38-jähriger Cuxhavener befuhr gestern Nachmittag um 13:45 Uhr mit seinem Pkw den Westerwischweg. Kurz vor der Kreuzung Beethovenallee/Süderwisch fuhr er auf dem vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Pkw des 56-jährigen Cuxhaveners auf. Dieser Pkw fuhr dadurch auf den davor verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 24-jährigen Fahrers aus Cuxhaven auf. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

